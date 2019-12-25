В Белом доме оценили вероятность выдачи ковид-паспортов на федеральном уровне.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов. Во время брифинга с журналистами чиновница заявила, что на данный момент Вашингтон не планирует выдавать ковид-сертификаты на федеральном уровне. Она подчеркнула, что Белым дом продолжает поддержку частных компаний, действия которых направлены на обеспечение безопасности здоровья собственных сотрудников и гостей.

Мы не выпускаем паспорта вакцинации от федерального правительства. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар раскрыл СМИ статистику о том, что более 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Псаки добавила, что власти страны занимаются целенаправленной разъяснительной работой по информированию граждан о доступности и безопасности имеющихся вакцин от ковида. При этом решение ставить прививку себе или нет граждане должны принять самостоятельно.

Белый дом: в США не будут вводить локдаун из-за распространения штамма "дельта".

Фото: Белый дом