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Попова заявила о сохранении масочного режима в России

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Говорить о стабилизации ситуации можно только при соблюдении гражданами всех коронавирусных ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" заявила о сохранении масочного режима в России. Она заявила, что десятитысячный ежедневный прирост больных коронавирусом — это много.

Попова считает, что говорить о стабилизации ситуации можно только при соблюдении гражданами всех коронавирусных ограничений.
Она подчеркнула, что отменять масочный режим в ближайшее время пока не планируется.

Ранее в "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной".

Видео: YT / Россия 24

Теги: коронавирус, попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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