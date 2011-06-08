Попова заявила о сохранении масочного режима в России

Говорить о стабилизации ситуации можно только при соблюдении гражданами всех коронавирусных ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" заявила о сохранении масочного режима в России. Она заявила, что десятитысячный ежедневный прирост больных коронавирусом — это много.

Попова считает, что говорить о стабилизации ситуации можно только при соблюдении гражданами всех коронавирусных ограничений.

Она подчеркнула, что отменять масочный режим в ближайшее время пока не планируется.

Ранее в "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной".

Видео: YT / Россия 24