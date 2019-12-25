"Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года".

В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной". По словам и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ Татьяны Непомнящих, антитела после вакцинации препаратом будут сохраняться в течение года.

Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года. Татьяна Непомнящих, и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от "британского" штамма. Она отметила, что исследование мутации вируса, которую выделили в центре "Вектор", продолжается.

Фото: Piter.TV