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В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной"
Сегодня, 15:42
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matveyvn

В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной"

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"Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года".

В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной". По словам и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ Татьяны Непомнящих, антитела после вакцинации препаратом будут сохраняться в течение года.

Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года.

Татьяна Непомнящих, и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от "британского" штамма. Она отметила, что исследование мутации вируса, которую выделили в центре "Вектор", продолжается.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, вектор, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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