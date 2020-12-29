Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от "британского" штамма. Заявление она сделала на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Она отметила, что исследование мутации вируса, которую выделили в центре "Вектор", продолжается.
Могу сказать, что на сегодняшний день программа реализуется по графику в полном объеме.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она подчеркнула, что уже сейчас можно с уверенностью сказать о том, что иммунитет у тех, кто перенёс болезнь от стандартного штамма, действует и на "британскую" мутацию.
Ранее Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах.
Видео: Правительство России
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