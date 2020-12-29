Она отметила, что исследование мутации вируса, которую выделили в центре "Вектор", продолжается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от "британского" штамма. Заявление она сделала на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Она отметила, что исследование мутации вируса, которую выделили в центре "Вектор", продолжается.

Могу сказать, что на сегодняшний день программа реализуется по графику в полном объеме. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что уже сейчас можно с уверенностью сказать о том, что иммунитет у тех, кто перенёс болезнь от стандартного штамма, действует и на "британскую" мутацию.

Ранее Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах.

Видео: Правительство России