В трёх регионах заболеваемость новой коронавирусной инфекцией по-прежнему растёт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах. Заявление она сделала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

При этом, отметила Попова, в трёх регионах заболеваемость новой коронавирусной инфекцией по-прежнему растёт — в Еврейской автономной области, Костромской и Смоленской области.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Также Попова рассказала, что ежедневное общее количество заражённых в последнее время снижается. За сегодня выявлено 19 290 случаев — это минимальное количество с начала ноября 2020 года.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа 60% населения позволила предотвратить его сочетание с COVID.

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