Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России

Глава Роспотребнадзора представила статистику по распространению инфекции COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах страны. Информацией чиновница поделилась с журналистами в информационном центре Центральной избирательной комиссии. По словам специалиста, показатели по инфицированию новым типом ковида продолжают снижаться, но при этом это происходит медленнее, чем фиксировалось ранее. Снижение показателей фиксируется в 53 регионах РФ. При этом эпидемиологическая обстановка остается напряженной, но стабильной.

В Роспотребнадзоре назвали наиболее распространенный штамм коронавируса в РФ.

Фото: Kremlin.ru