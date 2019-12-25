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Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России
Сегодня, 12:51
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Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России

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Глава Роспотребнадзора представила статистику по распространению инфекции COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах страны. Информацией чиновница поделилась с журналистами в информационном центре Центральной избирательной комиссии. По словам специалиста, показатели по инфицированию новым типом ковида продолжают снижаться, но при этом это происходит медленнее, чем фиксировалось ранее. Снижение показателей фиксируется в 53 регионах РФ. При этом эпидемиологическая обстановка остается напряженной, но стабильной.

В Роспотребнадзоре назвали наиболее распространенный штамм коронавируса в РФ.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анна попова, регионы, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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