Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов РФ

В 25 субъектах страны закрыты более 600 школ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 растет в 77 из 85 субъектов России. Об этом она сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Попова отметила, отличительной особенностью текущей волны заболеваемости заключается параллельное течение ОРВИ и гриппа. В связи в стране усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

В фазе роста в эпидпроцессе 77 субъектов Российской Федерации, и стабильная ситуация остаётся в восьми, без динамики. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она добавила, в 25 субъектах государства из-за неблагоприятной эпидемической обстановки закрыты более 600 учебных заведений. В 38 регионах РФ были введены требования об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Ранее в Минздраве заявили о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи.

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