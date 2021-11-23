Попова заявила, что снимать ограничения в России еще рано

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не считает необходимым снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
По словам Поповой, в некоторых регионах страны стало наблюдаться снижение заболеваемость, а вместе с этим отменяются некоторые ограничения. Однако она также считает, что "категорически рано" снимать их. Значительные изменения ситуации с коронавирусом будут заметны лишь в том случае, когда уровень иммунизации пожилых людей превысит 60%.
От уровня охвата иммунизацией лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция. Как только уровень иммунизации превысит 60%, мы заметим значимые изменения.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 18 регионах.
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