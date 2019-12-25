Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в странах БРИКС остается напряженной

В странах объединения проживает почти половина населения планеты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в странах БРИКС остается напряженной. Она выступила на встрече руководителей санитарный ведомств стран объединения.

В целом ситуация в странах объединения БРИКС остается напряженной на сегодняшний день. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По её словам, в странах объединения проживает почти половина населения планеты, общее количество выявленных случаев составляет менее трети общемировых. Летальность в странах БРИКС варьируется от 1,5% до 5%, динамика, отметила Попова, стабилизировалась.

Ранее Минздрав составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы на три месяца.

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