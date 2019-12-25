  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Попова заявила, что российский тест на мутации COVID-19 может появиться через неделю
Сегодня, 13:09
99
matveyvn

Попова заявила, что российский тест на мутации COVID-19 может появиться через неделю

0 0

Это не является большой проблемой, подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российский тест на мутации COVID-19 может появиться через неделю. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".

Сегодня для нас это не является большой проблемой.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Он отметила, что новые тест-системы будут способны распознавать разновидности вируса именно с мутациями. Они смогут выявить любые мутации новой коронавирусной инфекции.

Ранее Попова заявила, что российские специалисты знают, как победить коронавирус.

Фото: pixabay.com

Теги: новый штамм, попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии