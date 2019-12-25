Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российский тест на мутации COVID-19 может появиться через неделю. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".
Сегодня для нас это не является большой проблемой.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Он отметила, что новые тест-системы будут способны распознавать разновидности вируса именно с мутациями. Они смогут выявить любые мутации новой коронавирусной инфекции.
Ранее Попова заявила, что российские специалисты знают, как победить коронавирус.
Фото: pixabay.com
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