Это не является большой проблемой, подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российский тест на мутации COVID-19 может появиться через неделю. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".

Сегодня для нас это не является большой проблемой. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Он отметила, что новые тест-системы будут способны распознавать разновидности вируса именно с мутациями. Они смогут выявить любые мутации новой коронавирусной инфекции.

Ранее Попова заявила, что российские специалисты знают, как победить коронавирус.

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