Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия находится в пятом десятке по заболеваемости коронавирусом по соотношению количества заразившихся на сто тысяч человек. Об этом пишут "РИА Новости".
По данным главного санитарного врача, в России приходится 158,3 случая на 100 тысяч. Поэтому, считает Попова, РФ находится в пятом десятке среди стран, которые информируют население и международное сообщество о количестве заражённых.
Попова добавила, что ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остаётся напряжённой, потому что количество заразившихся ежедневно растёт. По её статистике, 37% заболели при близких контактах в семье или во время общения с друзьями. У 40% инфицированных нет симптомов. 28,4% от всех заболевших госпитализировано, остальные находятся на домашнем лечении.
Ранее Роспотребнадзор оценил возможность покупки зарегистрированных тестов на COVID-19 в интернете.
Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф
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