28,4% от всех заболевших госпитализировано, остальные находятся на домашнем лечении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия находится в пятом десятке по заболеваемости коронавирусом по соотношению количества заразившихся на сто тысяч человек. Об этом пишут "РИА Новости".

По данным главного санитарного врача, в России приходится 158,3 случая на 100 тысяч. Поэтому, считает Попова, РФ находится в пятом десятке среди стран, которые информируют население и международное сообщество о количестве заражённых.

Попова добавила, что ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остаётся напряжённой, потому что количество заразившихся ежедневно растёт. По её статистике, 37% заболели при близких контактах в семье или во время общения с друзьями. У 40% инфицированных нет симптомов. 28,4% от всех заболевших госпитализировано, остальные находятся на домашнем лечении.

Ранее Роспотребнадзор оценил возможность покупки зарегистрированных тестов на COVID-19 в интернете.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф