Попова: заболеваемость COVID-19 снизилась в РФ впервые за два месяца

Ситуацию с коронавирусом в стране стабилизировали принятые ограничительные меры, отметила она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19. Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова подчеркнула, ситуация заметно улучшилась в 43 субъектах государства. Кроме того, более чем в 30 регионах наблюдается незначительное увеличение числа ковид-пациентов. При этом, отметила Попова, среди граждан страны в возрасте старше 65 лет тенденции снижения заболеваемости COVID19 нет.

Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента, и вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По ее словам, ситуацию с коронавирусом в стране стабилизировали принятые ограничительные меры, которые она назвала эффективными.

Ранее в Минздраве РФ оценили эффективность QR-кодов в борьбе с коронавирусом.

Видео: Правительство РФ