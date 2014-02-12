Попова: заболеваемость COVID-19 снизилась в РФ впервые за два месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19. Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова подчеркнула, ситуация заметно улучшилась в 43 субъектах государства. Кроме того, более чем в 30 регионах наблюдается незначительное увеличение числа ковид-пациентов. При этом, отметила Попова, среди граждан страны в возрасте старше 65 лет тенденции снижения заболеваемости COVID19 нет.
Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента, и вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
По ее словам, ситуацию с коронавирусом в стране стабилизировали принятые ограничительные меры, которые она назвала эффективными.
Ранее в Минздраве РФ оценили эффективность QR-кодов в борьбе с коронавирусом.
Видео: Правительство РФ
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