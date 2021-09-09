Попова: вакцин от коронавируса в России сегодня более чем достаточно

Глава Роспотребнадзора оценила защищенность населения от ковида.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцин от коронавируса в России сегодня более чем достаточно. Об этом специалист рассказала на IV Форуме социальных инноваций регионов. Она подчеркнула, что препараты для профилактики инфекции широко доступны для населения. По мнению чиновницы, ковид останется в мире еще надолго, но при этом будут появляться и новые вирусы, с которыми также необходимо будет бороться.

В РФ сегодня пять зарегистрированных вакцин, и поверьте, они все эффективны и, главное, безопасны. Мы сегодня можем защищать население РФ. Коллеги и мои знакомые в дальнем зарубежье невероятно нам завидуют. Мы, наверно, не осознаем своего богатства, а они нам очень завидуют, у нас очень доступная иммунизация. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В профильном ведомстве оценили значимость правительственного проекта "Санитарный щит", призванного максимально эффективно защитить граждан страны от эпидемиологических угроз. Глава РФ ВЛадимир Путин ранее говорил о том, что страна должна пользоваться отечественным оборудованием и компонентами. "СЩ" распространит по регионам сеть лабораторий для оперативной и доступной диагностики заражений.

Попова: ПЦР-тест для выявления вируса Нипах будет готов в течение следующей недели.

Видео: IV Форум социальных инноваций регионов