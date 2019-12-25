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Попова спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Сегодня, 12:55
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lesjasap

Попова спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

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Глава Роспотребнадзора рассказала о том, кому не будут делать прививку от COVID-19.

Анна Попова спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России. Глава Роспотребнадзора сообщила в интервью журналистке Наиле Аскер-заде о предполагаемых сроках завершения распространения инфекции по стране. Слова чиновницы приводятся в программе "Опасный вирус. Первый год", вышедшей на телеканале "Россия-1".

Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого...На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам руководителя ведомства, прививка от COVID-19 необходима тем, у кого еще нет антител.  Если человек переболел инфекцией, но его организм не сформировал антитела, то пациенту следует обратиться за консультацией к врачу.

ВОЗ: человечество не избавится от коронавируса в 2021 году.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анна попова, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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