Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса. Заявление она сделала на встрече руководителей ведомств стран БРИКС.
Они разрабатываются в 17 научных организациях.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
По её словам, испытания вакцины "Эпиваккорона" центра " Вектор" на 150 россиянах старше 60 лет закончатся сегодня, 16 декабря.
Попова отметила, что Россия поставила 1,5 миллиона тестов на коронавирус в 45 стран на безвозмездной основе.
Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в странах БРИКС остается напряженной.
Фото: Piter.tv
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