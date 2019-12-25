Испытания вакцины "Эпиваккорона" центра " Вектор" на 150 россиянах старше 60 лет закончатся сегодня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса. Заявление она сделала на встрече руководителей ведомств стран БРИКС.

Они разрабатываются в 17 научных организациях. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По её словам, испытания вакцины "Эпиваккорона" центра " Вектор" на 150 россиянах старше 60 лет закончатся сегодня, 16 декабря.

Попова отметила, что Россия поставила 1,5 миллиона тестов на коронавирус в 45 стран на безвозмездной основе.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в странах БРИКС остается напряженной.

Фото: Piter.tv