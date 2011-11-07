Попова сообщила об ужесточении контроля на границах России из-за "омикрона"

Она также рассказала о контроле россиян, которые прибывают из Африки через другие страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об ужесточении контроля на границах России из-за штамма коронавируса "омикрон". Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Поповой, в России ужесточили контроль на границе так же, как и в других странах мира. Она уточнила, что пограничная служба контролирует тех россиян, которые возвращаются из Африки через другие страны. Инфомацию по штампам эих стран отправляют в Роспотребнадзор.

Вместе с коллегами работают и специалисты, и сотрудники органов внутренних дел, и человек должен в этой ситуации уехать в обсерватор. То есть здесь желание обойти есть. А вот возможности, я надеюсь, не будет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова заявила, что омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран.

Видео: YouTube / Россия 24