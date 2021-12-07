Роспотребнадзор: омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран

Анна Попова оценила риски туристов, вернувшихся из-за границы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран. Такое заявление чиновница сделала во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ. Специалист порассуждала о новых очагах заболевания. Сейчас эксперты знают о том, что южноафриканский штамм ковида оказался заразнее предыдущих. В связи с этим чиновница призвала граждан отказаться от зарубежных поездок из-за негативной эпидемиологической обстановки в мире. В случае необходимости совершения поездки, вернувшимся гражданам следует повторно сдавать ПЦР-тест даже при первом отрицательном результате.

За прошедший период с 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом. И, конечно, же отработаны те борта, которые привезли нам наших отдыхавших в ЮАР Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова уточнила, что свыше пяти тысяч человек, вернувшихся в РФ из-за границы, были обследованы с 26 ноября на пунктах пропуска.

В России выявили два случая заражения омикрон-штаммом.

Фото и видео: Правительство России

