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Роспотребнадзор: омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран

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Анна Попова оценила риски туристов, вернувшихся из-за границы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран. Такое заявление чиновница сделала во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ. Специалист порассуждала о новых очагах заболевания. Сейчас эксперты знают о том, что южноафриканский штамм ковида оказался заразнее предыдущих. В связи с этим чиновница призвала граждан отказаться от зарубежных поездок из-за негативной эпидемиологической обстановки в мире. В случае необходимости совершения поездки, вернувшимся гражданам следует повторно сдавать ПЦР-тест даже при первом отрицательном результате.

За прошедший период с 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом. И, конечно, же отработаны те борта, которые привезли нам наших отдыхавших в ЮАР

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова уточнила, что свыше пяти тысяч человек, вернувшихся в РФ из-за границы, были обследованы с 26 ноября на пунктах пропуска. 

В России выявили два случая заражения омикрон-штаммом.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: анна попова, омикрон-штамм, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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