В России выявили два случая заражения омикрон-штаммом

Известно, что россияне, у которых подтвердили коронавирус, прибыли из ЮАР. В первый день пребывания в обсерваторе, они сдали ПЦР-тест. Его проверили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Специалисты подтвердили, что это омикрон-штамм.

В России зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Известно, что россияне, у которых подтвердили коронавирус, прибыли из ЮАР. В первый день пребывания в обсерваторе, они сдали ПЦР-тест. Его проверили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Специалисты подтвердили, что это омикрон-штамм. В ведомстве уточнили, что вирус обнаружен у 10 пассажиров, вернувшихся этим рейсом из Южно-Африканской республики. Однако, результаты тестов пока не пришли.

Напомним, что люди, возвращающиеся из ЮАР и сопредельных государств, обязаны пройти экспресс-тестирование в аэропорту. После этого их помещают в обсерваторы, где они сидят до ПЦР-исследования. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что для пассажиров из ЮАР и соседних государств вводится двухнедельный карантин.

Ранее мы сообщили, что в Центре Гамалеи не исключили, что появление штамма "омикрон" может положить конец пандемии.

Фото: Piter.TV