Попова сообщила об отсутствии случаев передачи COVID-19 от животного человеку

Она напомнила про случай с заразившимся животными в Дании прошлой осенью.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии случаев передачи коронавируса от животного человеку. Об этом она рассказала в рамках выступления в Российском обществе "Знание".

На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также Попова напомнила про ситуацию в Дании, которая произошла осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что животные, заразившиеся коронавирусом, могли передать болезнь людям. Однако, по словам главы ведомства, те случаи не получили дальнейшего развития.

Ранее Попова заявила, что коронавирус стал активнее мутировать.

Видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"