Она считает, что для полного изучения вируса прошло не так много времени.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус стал активнее мутировать. Об этом она рассказала в рамках выступления в Российском обществе "Знание".

Попова отметила, что для полного изучения вируса прошло не так много времени, поскольку он все еще остается неизвестным.

Тем более, он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова оценила эффективность локдауна в борьбе с пандемией.

Видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"