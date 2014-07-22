По ее словам, у России есть свой алгоритм в борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффективность локдауна в борьбе с пандемией. Об этом она рассказала в рамках выступления в Российском обществе "Знание".

По мнению Поповой, если локдаун вводится четыре раза, значит он не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом.

У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора... которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова назвала число полностью вакцинированных от коронавируса россиян.

Видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"