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Попова оценила эффективность локдауна в борьбе с пандемией

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По ее словам, у России есть свой алгоритм в борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффективность локдауна в борьбе с пандемией. Об этом она рассказала в рамках выступления в Российском обществе "Знание".

По мнению Поповой, если локдаун вводится четыре раза, значит он не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом.

У Российской Федерации есть свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора... которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Попова назвала число полностью вакцинированных от коронавируса россиян.

Видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"

Теги: анна попова, глава роспотребнадзора, коронавирус, локдаун
Категории: Новости России, Лента новостей,

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