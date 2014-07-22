Она также назвала процент заболевших среди тех, кто привился полным циклом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число полностью вакцинированных от коронавируса россиян. Об этом она рассказала в рамках выступления в Российском обществе "Знание".

По словам Поповой, около 20 млн человек вакцинировались препаратом "Спутник V". Полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" прошли около миллиона россиян. Еще 300 тысяч граждан использовали вакцину "КовиВак".

Оказывается, что среди привитых полным циклом - заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины, это только полным. Если взять после первой прививки, там буду те самые 2,5%, о которых мы уже говорили. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее глава Крыма заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в республике.

Видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"