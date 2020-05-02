Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в РФ

На это глава Роспотребнадзора обратила внимание в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в РФ на сегодняшний день не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Она также напомнила, что если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, то он все равно может быть переносчиком инфекции. Вирус COVID-19 пока недостаточно изучен.

Отметим, что ранее Попова допустила усиление режима самоизоляции. Главный санитарный врач страны напомнила, что средний инкубационный период у возбудителя коронавирусной инфекции составляет от четырех до восьми дней. Она подчеркнула, что если ограничительные меры начнут нарушать сейчас, то к 12 мая властям придется их усилить.

Также на совещании правительства глава Роспотребнадзора рассказала о том, что сегодня очевидно, что не заметны все риски ситуации с коронавирусом. Страна находится в фазе жестких ограничительных мер только два из трех инкубационных периодов заболевания, напомнила Попова. Для полной уверенности этого мало.

Видео: government.ru