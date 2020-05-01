Попова допустила усиление режима самоизоляции

Главный санитарный врач напомнил о среднем инкубационном периоде у вируса-возбудителя.

Нарушение режима самоизоляции на майские праздники приведет к ужесточению ограничетельных мер. Об этом телеканулу "Россия 1" сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны напомнила, что средний инкубационный период у возбудителя коронавирусной инфекции составляет от четырех до восьми дней. Она подчеркнула, что если ограничительные меры начнут нарушать сейчас, то к 12 мая властям придется их усилить.

Ранее Анна Попова дала большое интервью, в котором выделила основные критерии, которые могут стать триггерами для начала снятия ограничительных мер.

В России в данный момент зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая.

Видео: government.ru

Фото: Global Look Press