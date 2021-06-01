Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире

Глава Роспотребнадзора также рассказала о том, что ковид еще не покинул планету.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биологических лабораториях в мире. Эксперт добавила, что в числе подобных учреждений есть как гражданские, так и военные объекты. Такой информацией чиновница поделилась с коллегами на ежегодном Конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США и военных, и гражданских, сегодня их ещё больше, когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт добавила, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции страны ведут строительство новых объектов. Попова напомнила в рамках собственного выступления о том, что ситуация с распространением ковида не завершилась. Ее также нельзя назвать локализованной. В российских регионах, в которых противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены, медики фиксируют увеличение коэффициента распространения COVID-19.

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Фото: Правительство России

