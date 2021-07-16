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Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма в России

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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с индийским вариантом коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма по стране. На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции чиновница уточнила, что индийский вариант в РФ заразил около 70% пациентов.

По результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "дельта" с единичных находок в апреле, 41% в июне, до 67,9% за прошедший период июля месяца, то есть сегодня распространённость составляет порядка 70%.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что  генеральный директор ВОЗ назвал штамм "Дельта" самым распространенным в мире и доминирующим над остальными вариантами коронавируса. Он отличается высоким уровнем заразности.

Попова: регионы вправе вводить ограничения для массовых мероприятий жестче федеральных.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, дельта штамм, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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