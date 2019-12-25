Попова: регионы вправе вводить ограничения для массовых мероприятий жестче федеральных

В Роспотребнадзоре объяснили, почему местные власти могут ужесточать ограничения во время пандемии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что регионы вправе вводить ограничения для массовых мероприятий жестче федеральных. Об этом чиновница сообщила коллегам на заседании президиума координационного совета при кабмине РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Спикер отметила, что меры принимаются местными властями из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Наша планка, определенная постановлением, - от 500 человек. При ухудшении эпидситуации, при особенностях эпидситуации в регионе губернаторы имеют право вводить требования по уменьшению этого числа и введению более жестких правил на территории субъекта. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница призвала региональные власти своевременно реагировать на возникающие угрозы. Для этого требуется проводить совместную гибкую работу с органами исполнительной власти в субъектах РФ, а также работу с местным бизнесом.

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