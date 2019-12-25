По словам эксперта, ситуация с коронавирусом в РФ улучшается.

Анна Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в России. Об этом глава Роспотребнадзора заявила во время заседания Центральной избирательной комиссии. По словам чиновницы, среднесуточный темп прироста новый зараженных COVID-19 составляет на сегодняшний день 1,3 процента. В середине марта этот показатель приравнивался примерно к 30 процентам.

Эпидемиологическая ситуация в нашей стране стабилизируется. Темп прироста составляет 1,3%, что явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница добавила, что коэффициент распространения коронавируса по стране два последние 14 дней не превышал единицы. Данный показатель был необходим для того, чтобы начать первый этап выхода и ограничений, введенных из-за эпидемии. Сейчас показатель коэффициента составляет чуть меньше 0,9 пункта.

Количество жалоб в ЦИК на принуждение к голосованию в Петербурге выросло до 27.