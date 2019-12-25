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Попова призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники
Сегодня, 15:23
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lesjasap

Попова призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники

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Глава Роспотребнадзора призвала соблюдать меры безопасности во время пандемии.

Анна Попова призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала на координационном заседании по борьбе с распространением коронавируса в РФ. Чиновница призвала население четко следовать всем профилактическим мерам, чтобы не ухудшить эпидемиологическую обстановку по регионам.

Очень хочется надеяться, что праздники и праздничные дни после новогоднего праздника... их грамотное проведение и четкое противоэпидемиологическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, сохранить жизни и здоровье населения

Анна Попова, глава Роспотребнвдзора

Роспотребнадзор назвал недопустимыми массовые концерты во время пандемии.

Теги: анна попова, новый год, праздники, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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