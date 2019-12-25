В Петербурге ограничили движение на Двинской улице и Гутуевском мосту

В Петербурге изменили схему проезда в районе Двинской улицы.

В Петербурге ввели временные ограничения движения в районе Двинской улицы. Об изменениях сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

На Двинской улице при движении в сторону набережной Обводного канала запрещен поворот направо. На Гутуевском мосту автомобилистам, следующим в направлении Двинской улицы, нельзя поворачивать налево. Кроме того, въезд на набережную реки Екатерингофки закрыт.

Водителей призвали соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожной обстановкой. По возможности автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту