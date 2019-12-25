Пулково вернулось к отправке и приему самолетов после ночной атаки дронов

Ночная атака беспилотников сорвала 21 рейс в аэропорту Петербурга.

В Петербурге в 08:31 отменили угрозу атаки беспилотников. После этого аэропорт Пулково начал готовиться к возобновлению приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в РСЧС и пресс-службе авиагавани.

Из-за ночных ограничений в воздушном пространстве Пулково не обслуживал рейсы более 6 часов. За это время отменили 21 авиарейс, еще 32 вылета задержали на 2 часа и более. Кроме того, 11 самолетов, направлявшихся в Петербург, перенаправили на запасные аэродромы.

Сейчас терминалы аэропорта открыты, работа постепенно возвращается к обычному режиму. Полностью восстановить расписание полетов рассчитывают в течение суток. Инфраструктура Пулково во время инцидента не пострадала.

По данным петербургского аэропорта, в настоящее время Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. Статус борта можно уточнить с помощью онлайн-табло.

Фото: Piter.TV