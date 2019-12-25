В Роспотребнадзора считают этот вопрос темой для дискуссии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос о сроках действия COVID-сертификатов. Во время выступления на заседании комитета по вопросам здравоохранения Государственной Думы чиновница уточнила, что тема будет подниматься в научном сообществе и среди граждан неоднократно.

Я думаю, что к вопросу сроков мир будет возвращаться еще не один раз... Потому что инфекционная болезнь, например корь, мы знаем ее веками и понимаем ее эпидпроцесс, эту инфекцию мы только-только начинаем понимать. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт прокомментировала внесение на рассмотрение в нижнюю палату парламента России о QR-кодах тем, что власти необходимо унифицировать требования к населению по всей стране. Ранее Попова заявила, что уже 77 субъектов в РФ ввели QR-коды.

Поклонская заявила, что QR-коды нарушают Конституцию.

Фото: Правительство России