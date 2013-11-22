Поклонская заявила, что QR-коды нарушают Конституцию

Дипломат отметила, что скоро в мире будут отмечать годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека и говорить о ее важности.

Посол РФ в Республике Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о том, что QR-коды нарушают Конституцию, а также другие международные декларации. Об этом она сказала во время одного из эфиров в социальных сетях. Видео было опубликовано на канале "Пул №3".

Вопрос Поклонской задал один из подписчиков.

QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества, в том числе те права, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 48-го года. Наталья Поклонская.

Посол отметила, что скоро будет годовщина, и мы увидим посты политиков в социальных сетях, и различные мероприятия, посвященные дате.

Напомним, до работы послом Поклонская была прокурором Республики Крым, а затем депутатом Госдумы.

Сегодня, 17 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала о том, что QR-коды не ущемляют права человека, так как их не вводят в жизненно необходимых местах. Ее слова привел "Интерфакс".

Видео: Telegram / Пул N3