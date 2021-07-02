Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидобстановке по субъектам РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах. Об этом чиновница рассказала участникам пленарного заседания на Московском урбанистическом форуме. Эксперт заверила собравшихся в том, что больше половины субъектов страны вовремя принимают ограничительные меры для противодействия распространению инфекции. Благодаря этому эпидемиологическая обстановка там не ухудшается. Подъем по количеству новых пациентов с ковидом фиксируется только в десяти регионах.

У нас в подъёме сегодня 10 регионов, а остальные: у нас есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что регионы со сложной эпидемиологической обстановкой не выглядят также, как Москва по плотности населения. В этом заключается их преимущество в борьбе с коронавирусом.

Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum