Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра российской столицы Сергея Собянина и его заместителя по вопросам социального развития Анастасию Ракову за спасение Москвы от коронавируса. Об этом чиновница заявила в рамках пленарного заседания на международном конгрессе Urban Health. Мероприятие проводится на Московском урбаническом форуме.

С самого начала хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу, за тему, которую мы будем обсуждать, и главное за то, что было сделано для Москвы, так скажу, это не громкие слова, а просто за спасение Москвы, так оно и есть.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора