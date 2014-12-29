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Попова поблагодарила Собянина и Ракову за спасение Москвы от коронавируса

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В Роспотребнадзоре оценили действия властей Москвы в пандемию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра российской столицы Сергея Собянина и его заместителя по вопросам социального развития Анастасию Ракову за спасение Москвы от коронавируса. Об этом чиновница заявила в рамках пленарного заседания на международном конгрессе Urban Health. Мероприятие проводится на Московском урбаническом форуме.

С самого начала хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу, за тему, которую мы будем обсуждать, и главное за то, что было сделано для Москвы, так скажу, это не громкие слова, а просто за спасение Москвы, так оно и есть.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова сравнила скорость распространения COVID-19 со скоростью самолета.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum

Теги: анастасия ракова, анна попова, москва, московский урбанистический форум, поспотребнадзор, сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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