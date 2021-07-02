Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила скорость распространения COVID-19 со скоростью самолета. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на пленарном заседании Московского урбанистического форума. Специалист также оценила уровень эпидемиологической угрозы в столичном регионе. В Москве наблюдается в шесть раз больше новых пациентов с коронавирусом, чем в среднем по стране.
Скорость распространения, мы теперь это уже знаем, равна скорости движения авиалайнера.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Напомним, что там том же форуме Анастасия Ракова рассказала коллегам о том, что основной причиной вспышки заболеваемости ковидом в пандемию сейчас является распространение нового индийского штамма по Москве.
Видео: YouTube / Moscow Urban Forum
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