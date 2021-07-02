В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с зараженностью в Москве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила скорость распространения COVID-19 со скоростью самолета. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на пленарном заседании Московского урбанистического форума. Специалист также оценила уровень эпидемиологической угрозы в столичном регионе. В Москве наблюдается в шесть раз больше новых пациентов с коронавирусом, чем в среднем по стране.

Скорость распространения, мы теперь это уже знаем, равна скорости движения авиалайнера. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что там том же форуме Анастасия Ракова рассказала коллегам о том, что основной причиной вспышки заболеваемости ковидом в пандемию сейчас является распространение нового индийского штамма по Москве.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum



