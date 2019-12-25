В городе были приняты все необходимые меры для борьбы с вирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Об этом она заявила, в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

Попова отметила, что в Северной столице обстановка с пандемией наладится и "всё станет хорошо".

Да, безусловно, в Петербурге всё станет хорошо. Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

По её мнению, в Петербурге были приняты все необходимые меры, которые позволили не усугубить обстановку во время пандемии COVID-19. Попова также попросила горожан соблюдать все ограничительные ммеры.

Ранее мы сообщали о том, что глава Роспотребнадзора прокомментировала информацию о мутациях вируса в Петербурге.

Фото:Piter.TV