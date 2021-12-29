Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях эпидемиологической тактики в РФ.

Анна Попова объяснила решение об отмене карантина для контактов пациентов с ковидом. Информацией глава Роспотребнадзора поделилась с журналисткой Наилей Аскер-заде во время интервью для телеканала "Россия-1". По словам чиновницы, правительственное решение о населении, которое контактировало с ковид-положительными пациентами принято из-за того, что ранее введенные ограничения теряют смысл при распространении по стране "омикрон"-штамма.

Это - особенность эпидемического процесса именно для "омикрона". Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидтактика, ведь она связана со свойствами возбудителя. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила в СМИ о том, что свойствами южноафриканского варианта коронавирусной инфекции является оченб быстрая передача инфекции с другому носителю. Ситуация не сказывается негативно на заполнении инфекционных коек в госпиталях. Относительно удельного веса заболевших наблюдается большое количество бессимптомных носителей.

В России выявили подвид "омикрона" ВА.2.

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