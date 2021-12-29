Попова: нет ответа, будет ли иммунитет после "омикрона" защищать от "дельты"

Глава Роспотребнадзора заявила, что исследования по этому вопросу все еще ведутся.

Анна Попова: пока нет однозначного ответа о том, будет ли иммунитет организма после перенесенного "омикрона" защищать от "дельты". Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в интервью журналистке Наиле Аскер-Заде, записанного для телеканала "Россия-1".

Это крайне интересный вопрос…и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил прессе о том, что выработанный после перенесенного заболевания "омикрон"-штаммом коронавируса иммунитет не защищает от дальнейшего инфицирования вариантом "дельта". По словам специалиста, такие сведения подтверждаются соответствующими исследования на животных.

Попова: 17-20% пациентов переносят ковид бессимптомно.

Фото и видео:

