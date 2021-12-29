Попова: 17-20% пациентов переносят ковид бессимптомно

В Роспотребнадзоре привели статистические данные, связанные с зараженными "омикроном".

Анна Попова заявила, что около 17-20% пациентов в России переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Такое заявление глава Роспотребнадзора сделала в эфире телеканала "Россия-1" в рамках интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Чиновница заметила, что в столичном регионе страны не имеют симптомов ковида при инфицировании порядка 40% пациентов.

Если брать в целом по стране, порядка 17-20% - это удельный вес бессимптомных носителей, которых мы выявили. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила о том, что заражению "омикрон"-штаммом чаще всего подвержены "болезненному воздействию" молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Это связано с тем фактором, что такая категория населения имеет большее количество контактов с другими людьми. Сейчас активно в эпидемиологический процесс по РФ вовлекаются подростки. У пожилого поколения сохраняются невысокие уровни по заболеваемости.

Попова объяснила решение об отмене карантина для контактов пациентов.

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