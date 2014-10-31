Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок появления антител после вакцинации "Спутником Лайт". Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Поповой, для вакцины "Спутник Лайт" достаточно одной дозы. После прививки в организме человека через 21 день наступит выработка антител.
Также Попова заявила, что в случае с другими вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек не может быть защищен, и поэтому необходимо беречь свое здоровье.
Ранее Попова заявила, что "дельта-"штамм коронавируса получил распространение почти в 90 странах.
Видео: YouTube / Россия 24
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