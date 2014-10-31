По ее словам, для этого препарата достаточно одной дозы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок появления антител после вакцинации "Спутником Лайт". Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Поповой, для вакцины "Спутник Лайт" достаточно одной дозы. После прививки в организме человека через 21 день наступит выработка антител.

Также Попова заявила, что в случае с другими вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек не может быть защищен, и поэтому необходимо беречь свое здоровье.

Ранее Попова заявила, что "дельта-"штамм коронавируса получил распространение почти в 90 странах.

Видео: YouTube / Россия 24