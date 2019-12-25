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Попова заявила, что "дельта-"штамм коронавируса получил распространение почти в 90 странах
Сегодня, 11:37
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Попова заявила, что "дельта-"штамм коронавируса получил распространение почти в 90 странах

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В Роспотребнадзоре сравнили эпидемиологическую обстановку в РФ и ЕС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "дельта-"штамм коронавируса получил распространение почти в 90 странах. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на Третьей Международной научно-практической конференции, посвященной глобальным угрозам в сфере биологической безопасности.

О 70% новых случаев заражения в странах ЕС и Европейской экономической зоны, по оценкам экспертов, мы услышим в ближайшее несколько месяцев.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт подчеркнула, что Россия смогла устоять в борьбе с распространением коронавируса за период март-апрель 2021 года, когд в европейском регионе наблюдался резкий рост числа новых пациентов с COVID-19.

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска вводится в Туле.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анна попова, роспотребнадзор, штамм дельта
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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