Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "дельта-"штамм коронавируса получил распространение почти в 90 странах. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на Третьей Международной научно-практической конференции, посвященной глобальным угрозам в сфере биологической безопасности.
О 70% новых случаев заражения в странах ЕС и Европейской экономической зоны, по оценкам экспертов, мы услышим в ближайшее несколько месяцев.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Эксперт подчеркнула, что Россия смогла устоять в борьбе с распространением коронавируса за период март-апрель 2021 года, когд в европейском регионе наблюдался резкий рост числа новых пациентов с COVID-19.
Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска вводится в Туле.
Фото: Kremlin.ru
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