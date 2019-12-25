Анна Попова сообщила, что медики сделают прививки людям из группы риска.

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска вводится в Туле. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница уточнила, что данная мера коснется не всех граждан, а только людей из группы риска. При необходимости такое правило будет также внедрено и в других регионах РФ.

Новый инструмент - обязательная иммунизация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове. И сегодня в Туле вводится, это важно. При необходимости мы вынуждены будем пользоваться этим инструментом при развитии ситуации в каких-либо других субъектах. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт считает, что обязательная прививка от коронавируса людей из групп риска позволит улучшить эпидемиологические показатели. Это проверено на примере Якутии. В регионе рост числа задержанных пришелся на середину апреля, но за счет организации массовой иммунизации населения медики смогли остановить процесс распространения инфекции. Уже третью неделю в регионе наблюдается снижение заболеваемости.

Песков: речи о всеобщей обязательной вакцинации россиян от COVID-19 нет.

Фото: Kremlin.ru