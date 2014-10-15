Попова назвала праздники фактором риска роста заболеваемости

Глава Роспотребнадзора напомнила о важности профилактических мер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала праздники дополнительном фактором для риска роста заболеваемости. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе правительственного заседания при участии президента Владимира Путина, посвященного эпидемиологической обстановке в стране. Эксперт призвала граждан следовать хорошо известным профилактическим мерам. В частности, речь идет о разобщении детей во время учебного процесса. При отсутствии в классе или школе 20% учеников, организациям рекомендуется закрываться на карантин.

Я бы хотела обратить внимание на то, что впереди новогодние праздники – это дополнительные риски по распространению и росту заболеваемости острыми вирусными инфекциями. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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Фото и видео: Правительство России