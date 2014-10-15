Глава Минздрава РФ рассказал о том, сколько коек развернуто в медицинских учреждениях для пациентов.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной. Соответствующее заявление чиновник сделал на правительственном совещании при участии президента РФ Владимира Путина, которое было посвящено эпидемиологической обстановке. Эксперт пояснил, что по регионам медики смогли развернуть порядка 20 тысяч инфекционных коек.

По ковиду еще могу добавить, что сегодня ситуация достаточно стабильная, хотя мы видим, что рост имеется. В общей сложности развернуто почти 20 тысяч коек. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Специалист отметил перед коллегами, что каждая шестая больничная койка имеет возможность реанимационного обеспечения пациентов. Однако на текущий момент количество пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, "значительно ниже". Речь идет о показателе в 240 человек еженедельно по стране.

Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа.

Фото и видео: Правительство России

