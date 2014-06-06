Попова сообщила, что театры и музеи безопасны при соблюдении антиковидных правил

Глава Роспотребнадзора выступила на ПМЭФ.

В Петербурге продолжает работу международный экономический форум. На сессии "Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности" выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова и сообщила, что посещение театров и музеев в России безопасно, если соблюдать антиковидные правила. Люди там почти не заражаются.

Специалист объяснила, что на каждого пациента заводят "карта обследований эпидочага" с указанием времени и места, где он предположительно мог заразиться коронавирусом.

Количество людей, которые говорят, что возможное место инфицирования - театры и музеи, практически нет. При соблюдении всех правил наши прекрасные места культуры - это лучшее, чему можно отдать свое свободное время сегодня. Анна Попова

Ранее мы писали, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев COVID-19.

Фото: Piter.tv