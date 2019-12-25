Подробнее предстоит выяснить научному сообществу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила полную безопасность COVID-19 для привитых от него. По её словам, человек, у которого выработался иммунитет к инфекции, может быть её переносчиком. Об этом пишет ТАСС.

Попова отметила, что носитель может не иметь клинических симптомов коронавируса. Подробнее узнать — может ли такой человек передавать инфекцию, - предстоит выяснить научному сообществу, пояснила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова подчеркнула, что вирус скапливается на слизистой оболочке носа и на задней стенке глотки, на которой его больше в два раза.

Ранее Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

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