Попова: грипп в России пока только набирает силу

Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидобстановки.

Все варианты вируса гриппа А и В, а также H3N2, или так называемый гонконгский грипп, циркулируют в России на данный момент. Эта ситуация означает, что пока что грипп только набирает свою силу на территории страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава профильного ведомства Анна Попова. Чиновница заметила, что еженедельно регистрируется примерно одинаковое число заболевших гриппом и другими ОРВИ. В сумме речь идет о 700-800 тысячах человек.

Сегодня в циркуляции присутствуют все варианты вируса гриппа В, А и H3N2, и это говорит о том, что пока грипп только разгоняется, только набирает силу. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По мнению эксперта, на сегодняшний день ситуация после небольшого подъема сентябрьского стабилизировалась, по стране фиксируется примерно каждую неделю регистрируется одно и то же, хоть и достаточно высокое количество заболевших. При этом уровень летальности или тяжелого протекания заболевания не растет.

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Фото и видео: Совет Федерации