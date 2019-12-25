Попова: эпидпорог по ОРВИ превышен в 62 регионах

Глава Роспотребнадзора оценила угрозу для регионов по гриппу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологический порог по ОРВИ превышен в 62 регионах. Такое заявление чиновница сделала на правительственном совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Специалист добавила, что ситуация сказывается на возросшей нагрузке на систему здравоохранения.

Хочу также отметить, что эпидемические пороги по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) сегодня превышены в 62 субъектах. Это тоже показатель нагрузки на систему здравоохранения. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила о том, что данные инфекции не связаны с ковидом, но при этом уровень заболеваний с ними гораздо выше, чем за предыдущий период. Попова заметила, что согласно анализу, таких высоких показателей по числу зараженных медики давно не видели. Она напомнила, что сезонный грипп обычно выявляется по стране в конце октября и начале ноября, но в 2021 году врачи их начали выявлять ще с августа. Однако регионы обладают достаточным количеством вакцин от циркулирующих по стране вирусов гриппа.

В России из-за коронавируса запрещены все массовые мероприятия.

Фото: Правительство России