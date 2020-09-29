В России из-за коронавируса запрещены все массовые мероприятия

Ни в одном субъекте не разрешается проводить массовые мероприятия с участием более трех тысяч человек.

В России напомнили о запрете на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Массовые мероприятия отменены по всей стране. Ни в одном субъекте не разрешается проводить массовые мероприятия с участием более трех тысяч человек.

За последние сутки в РФ выявили 25 781 новый случай коронавируса. Это наибольший прирост, зафиксированный со 2 января 2021 года.

Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ выросла в 67 регионах.

Видео: Правительство России